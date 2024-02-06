***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2024 11:47
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247066
BIST
'
15:218.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 38,39
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2130,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2132,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0254
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:211.991,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.991,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.042.053.225
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.969.335
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.410,00
|164.805.615
|% -8,25
|
|YAPRK
|291,00
|286.315.363
|% -7,03
|
|KIMMR
|8,35
|68.379.065
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.229.862.203
|% -0,69
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|AKBNK
|40,50
|2.659.381.961
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,90
|2.452.857.454
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,03
|2.163.595.584
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,72
|2.239.922.256
|% 0,18
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5711
|30,5789
|% 0,08
|
|Euro
|32,8105
|32,8226
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,2489
|38,4407
|% 0,14
|
|Frank
|34,8834
|35,0936
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1282
|8,1690
|% 0,07
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|895,49
|896,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,76
|940,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,10
|2.026,30
|% 0,66
|