***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2024 11:47
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247065
BIST
'
15:218.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 38,39
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2130,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2132,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0254
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:211.991,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.991,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.042.053.225
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|304.126.888
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.545,00
|164.977.858
|% -7,67
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|YAPRK
|291,50
|287.316.791
|% -6,87
|
|KIMMR
|8,37
|68.871.743
|% -6,79
|
|THYAO
|287,50
|7.254.426.504
|% -0,61
|
|SASA
|40,06
|3.891.450.383
|% 2,46
|
|EKGYO
|10,53
|3.316.405.387
|% 3,54
|
|AKBNK
|40,52
|2.661.348.672
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,90
|2.454.445.253
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,04
|2.173.260.968
|% 6,55
|
|EKGYO
|10,53
|3.316.405.387
|% 3,54
|
|TSPOR
|1,65
|231.419.283
|% 0,61
|
|SASA
|40,06
|3.891.450.383
|% 2,46
|
|YKBNK
|22,74
|2.241.034.046
|% 0,26
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5711
|30,5789
|% 0,08
|
|Euro
|32,8105
|32,8226
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,2429
|38,4347
|% 0,13
|
|Frank
|34,8656
|35,0756
|% -0,27
|
|Riyal
|8,1281
|8,1689
|% 0,06
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,16
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,69
|941,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,22
|2.025,55
|% 0,66
|