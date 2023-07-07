***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
07.07.2023 15:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167274
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0173
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1369
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.619,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.619,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SKTAS
|3,76
|30.811.160
|% 34,29
|
|HKTM
|55,00
|193.662.624
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.592.704
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|14.631.562
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|211.946.856
|% -9,97
|
|MACKO
|87,90
|346.456.813
|% -9,38
|
|ULUSE
|175,10
|173.177.096
|% -4,05
|
|BALAT
|15,00
|945.636
|% -3,97
|
|SUMAS
|100,10
|424.930
|% -3,84
|
|ASTOR
|82,05
|8.551.952.047
|% 5,39
|
|EKGYO
|8,47
|5.491.982.661
|% 6,68
|
|KOZAL
|27,08
|2.076.116.000
|% 0,37
|
|EUPWR
|104,00
|1.695.299.714
|% 9,99
|
|ALFAS
|453,30
|1.561.852.696
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,47
|5.491.982.661
|% 6,68
|
|ASTOR
|82,05
|8.551.952.047
|% 5,39
|
|ODAS
|8,32
|727.913.622
|% -1,19
|
|AKFYE
|12,65
|980.187.280
|% 5,50
|
|KOZAL
|27,08
|2.076.116.000
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0673
|26,0879
|% 0,06
|
|Euro
|28,5451
|28,5751
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,3180
|33,4851
|% 0,57
|
|Frank
|29,1610
|29,3367
|% 0,50
|
|Riyal
|6,9248
|6,9595
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|22,80
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.619
|16,05
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.428
|10.674
|8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.360
|3,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,36
|0,30
|
|B. Petrol
|77,58
|77,58
|1,08
|