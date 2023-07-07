***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
07.07.2023 15:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167282
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0173
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1369
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.619,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.619,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.094.579
|% 34,29
|
|DOBUR
|46,86
|21.898.043
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,71
|49.965.324
|% 9,99
|
|GRNYO
|8,59
|70.592.992
|% 9,99
|
|CELHA
|37,04
|53.976.023
|% 9,98
|
|DGGYO
|33,46
|85.439.178
|% -5,16
|
|PETUN
|59,60
|43.448.833
|% -4,87
|
|OYAYO
|14,95
|35.675.267
|% -4,53
|
|BRKO
|5,50
|4.728.032
|% -4,35
|
|KAREL
|21,16
|86.848.054
|% -3,11
|
|ASTOR
|81,65
|8.699.224.918
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.921.028.172
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.571.701.829
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.540.270.285
|% 1,56
|
|TUPRS
|91,20
|3.678.773.576
|% 3,58
|
|EKGYO
|8,45
|5.571.701.829
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|632.529.540
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|1.979.552.750
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.584.884.970
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.925.037.683
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0651
|26,0901
|% 0,07
|
|Euro
|28,5405
|28,5608
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,3180
|33,4851
|% 0,57
|
|Frank
|29,1610
|29,3367
|% 0,50
|
|Riyal
|6,9248
|6,9595
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|22,80
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.619
|16,05
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.428
|10.674
|8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.360
|3,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,36
|0,30
|
|B. Petrol
|77,58
|77,58
|1,08
|