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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

22.03.2023 11:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İçtüzük Değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126945


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AYCES 77,95 10.016.330 % 4,98  
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Riyal 5,0528 5,0782 % 0,06  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.942 1,35  
Altın Gr. 1.189 1.190 2,16  
Cumhuriyet 8.040 8.161 -23,00  
Tam 8.046 8.126 2,00  
Yarım 3.945 3.976 0,00  
Çeyrek 1.972 1.988 0,00  
Gümüş.Ons 22,41 22,43 0,02  
Gümüş Gr. 13,72 13,73 0,02  
B. Petrol 74,96 74,96 -0,36  
Seans Raporu 13:45
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