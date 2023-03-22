***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
22.03.2023 11:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126949
BIST
13:474.968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 61,49
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.979
En Düşük
4.891
13:4719,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
13:4720,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0657
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
13:471.189,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.188,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler13:47
|YAPRK
|45,76
|9.328.861
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.130.547
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|4.275.598
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.328.626
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,90
|8.615.195
|% 9,95
|
|SEKUR
|18,12
|20.551.522
|% -7,31
|
|BRKO
|4,48
|725.044
|% -7,25
|
|FENER
|61,05
|310.529.872
|% -4,61
|
|BALAT
|15,31
|575.243
|% -4,31
|
|AKMGY
|80,70
|5.086.587
|% -4,21
|
|ASTOR
|67,50
|3.861.551.091
|% 7,14
|
|GOKNR
|25,52
|2.087.714.423
|% 3,32
|
|THYAO
|125,20
|1.536.821.973
|% 1,05
|
|ISCTR
|13,76
|1.268.441.857
|% 0,88
|
|TUPRS
|545,00
|1.091.769.561
|% 2,62
|
|EKGYO
|6,73
|691.977.421
|% 2,28
|
|ISCTR
|13,76
|1.268.441.857
|% 0,88
|
|GOKNR
|25,52
|2.087.714.423
|% 3,32
|
|YKBNK
|10,39
|784.225.332
|% 0,97
|
|ASTOR
|67,50
|3.861.551.091
|% 7,14
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0403
|19,0435
|% 0,12
|
|Euro
|20,5467
|20,5587
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3247
|23,4416
|% 0,63
|
|Frank
|20,5582
|20,6820
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0536
|5,0790
|% 0,07
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.189
|1.189
|1,46
|
|Cumhuriyet
|8.029
|8.151
|-33,00
|
|Tam
|8.043
|8.123
|-1,00
|
|Yarım
|3.943
|3.975
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.987
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|0,03
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,35
|