***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
31.03.2023 15:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzük Değişiklik Tadil Metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130245
BIST
17:424.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -58,56
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4219,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4220,8877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0507
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:421.220,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:42
|EKSUN
|86,50
|44.222.779
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.188.162
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,10
|2.653.339.606
|% -0,93
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,34
|2.452.544.107
|% 1,91
|
|TUPRS
|530,40
|2.329.597.623
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,57
|854.227.883
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,90
|469.020.786
|% 3,20
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|739.875.522
|% -2,66
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1877
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8570
|20,8877
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,6672
|23,7859
|% -0,04
|
|Frank
|20,9453
|21,0715
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0950
|5,1205
|% 0,06
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.228
|8.325
|7,00
|
|Yarım
|4.034
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,46
|