***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
02.01.2024 11:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 30.10.2023 tarih ve E-12233903-305.04-44264 sayılı izin doğrultusunda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon iç tüzüğünde değişiklik yapılmıştır. Konuya ilişkin iç tüzük tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231210
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