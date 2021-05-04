***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.05.2021 10:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934328
BIST
13:551.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:558,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0867
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:5510,0178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0624
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:55477,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,57
|Açılış
|: 477,20
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KARTN
|61,60
|56.794.015
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.106.687
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.120.052
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|10.520.794
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|PRKME
|5,78
|45.208.583
|% -6,62
|
|EREGL
|19,66
|1.176.427.297
|% 3,69
|
|THYAO
|12,67
|713.684.436
|% -1,93
|
|PETKM
|6,86
|535.984.744
|% 0,88
|
|KOZAL
|117,30
|447.458.339
|% 1,30
|
|KRDMD
|7,61
|437.438.738
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,11
|180.237.361
|% -0,47
|
|PETKM
|6,86
|535.984.744
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,14
|82.883.692
|% 1,79
|
|EREGL
|19,66
|1.176.427.297
|% 3,69
|
|KRDMD
|7,61
|437.438.738
|% 2,98
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3275
|8,3341
|% 1,05
|
|Euro
|10,0093
|10,0178
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,5319
|11,5898
|% 0,81
|
|Frank
|9,0722
|9,1268
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2151
|2,2262
|% 1,00
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,37
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,95
|68,95
|1,39
|