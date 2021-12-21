***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.12.2021 17:04
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985238
BIST
17:531.809
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -83,30
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5312,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0781
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5314,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0801
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:53718,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,02
|Açılış
|: 718,17
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|33,86
|32.875.746
|% 696,71
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.168.052
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,52
|57.203.570
|% 294,65
|
|KRDMA
|7,98
|101.878.633
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,16
|52.775.493
|% 249,58
|
|YESIL
|1,86
|17.748.030
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,26
|11.919.769
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,69
|27.145.259
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,80
|16.844.608
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,50
|10.762.779
|% -22,21
|
|GARAN
|11,96
|4.720.252.150
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.287.653.961
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.056.229.730
|% -9,98
|
|THYAO
|19,03
|2.329.017.333
|% -4,52
|
|YKBNK
|3,47
|2.157.747.043
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.157.747.043
|% 3,27
|
|GARAN
|11,96
|4.720.252.150
|% 5,10
|
|TSKB
|1,47
|407.171.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|609.619.385
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.287.653.961
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6052
|16,6884
|% 0,21
|
|Frank
|13,4950
|13,5763
|% -0,07
|
|Riyal
|3,3188
|3,3355
|% -0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,96
|
|Altın Gr.
|717
|717
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,06
|9,07
|0,02
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|0,12
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem