***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 12:40
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005709
BIST
13:551.968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 22,04
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.962
13:5513,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1000
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9446
En Düşük
13,7651
13:5515,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0691
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
13:55862,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 11,68
|Açılış
|: 862,26
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
862,65
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ISGYO
|6,05
|185.498.555
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.093.564
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|379.292
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|39.142.972
|% 9,92
|
|KARYE
|17,28
|57.411.716
|% -9,95
|
|PKENT
|357,20
|10.919.024
|% -6,39
|
|GRNYO
|2,02
|366.131
|% -4,72
|
|BTCIM
|14,16
|12.486.269
|% -4,32
|
|ENJSA
|12,78
|44.952.942
|% -3,47
|
|THYAO
|25,48
|2.493.144.840
|% -0,55
|
|GARAN
|11,59
|2.196.285.911
|% 4,60
|
|EREGL
|32,76
|1.917.105.902
|% 5,41
|
|KRDMD
|12,00
|1.471.565.105
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,65
|1.458.450.824
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.458.450.824
|% 1,96
|
|GARAN
|11,59
|2.196.285.911
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,15
|924.002.768
|% 1,71
|
|HUNER
|2,88
|373.111.173
|% 1,41
|
|KRDMD
|12,00
|1.471.565.105
|% 2,30
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9348
|13,9446
|% 0,72
|
|Euro
|15,5952
|15,6409
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,6177
|18,7111
|% 0,46
|
|Frank
|15,0930
|15,1839
|% 0,29
|
|Riyal
|3,7037
|3,7223
|% 0,57
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|15,04
|
|Altın Gr.
|862
|862
|11,42
|
|Cumhuriyet
|5.716
|5.802
|57,00
|
|Tam
|5.698
|5.843
|67,21
|
|Yarım
|2.754
|2.826
|32,52
|
|Çeyrek
|1.381
|1.413
|15,80
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,78
|