***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 12:40
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005710
BIST
13:411.966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 19,47
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.962
13:4113,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0962
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9415
En Düşük
13,7651
13:4115,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0595
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
13:41860,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 10,04
|Açılış
|: 860,62
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
861,39
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler13:41
|ISGYO
|6,05
|179.341.647
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.074.381
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|379.292
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|36.107.884
|% 9,92
|
|KARYE
|17,28
|57.274.046
|% -9,95
|
|PKENT
|358,00
|10.684.118
|% -6,18
|
|BTCIM
|14,15
|12.348.382
|% -4,39
|
|AEFES
|23,22
|49.646.941
|% -3,89
|
|AKFGY
|3,96
|24.693.565
|% -3,41
|
|THYAO
|25,50
|2.410.228.002
|% -0,47
|
|GARAN
|11,53
|2.106.600.700
|% 4,06
|
|EREGL
|32,68
|1.850.677.816
|% 5,15
|
|YKBNK
|3,64
|1.413.605.566
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.402.788.935
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,64
|1.413.605.566
|% 1,68
|
|GARAN
|11,53
|2.106.600.700
|% 4,06
|
|HUNER
|2,87
|367.003.143
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,12
|881.359.416
|% 1,28
|
|KRDMD
|11,95
|1.402.788.935
|% 1,88
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9339
|13,9408
|% 0,69
|
|Euro
|15,5893
|15,6313
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,5922
|18,6854
|% 0,32
|
|Frank
|15,0924
|15,1833
|% 0,29
|
|Riyal
|3,7008
|3,7194
|% 0,49
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|13,67
|
|Altın Gr.
|861
|861
|10,31
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|47,00
|
|Tam
|5.687
|5.835
|59,87
|
|Yarım
|2.749
|2.823
|28,96
|
|Çeyrek
|1.379
|1.411
|14,48
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,41
|