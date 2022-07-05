***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.07.2022 14:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041526
BIST
15:432.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:4317,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2159
|Açılış
|: 17,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
15:4317,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:43986,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,99
|Açılış
|: 986,77
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:41
|GZNMI
|45,84
|27.960.554
|% 8,94
|
|GEREL
|4,52
|33.296.797
|% 7,62
|
|CANTE
|43,02
|38.811.702
|% 7,55
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,19
|12.815.882
|% 7,15
|
|ULUSE
|207,00
|13.136.340
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SANFM
|14,85
|6.260.758
|% -6,27
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|THYAO
|46,92
|2.906.296.023
|% -1,59
|
|EREGL
|26,04
|1.193.882.092
|% 0,31
|
|HEKTS
|30,20
|1.099.160.671
|% 4,86
|
|SASA
|39,72
|1.047.638.340
|% -1,93
|
|SISE
|21,16
|1.007.199.170
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|935.583.466
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,26
|671.328.953
|% -0,47
|
|ODAS
|2,75
|395.398.793
|% 0,73
|
|TSKB
|1,98
|154.181.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,67
|730.268.138
|% 0,00
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0430
|17,0618
|% 1,40
|
|Euro
|17,5401
|17,5583
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,3273
|20,4292
|% 0,21
|
|Frank
|17,5521
|17,6579
|% 0,77
|
|Riyal
|4,5260
|4,5487
|% 1,34
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-6,85
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,02
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.675
|36,00
|
|Tam
|6.587
|6.667
|41,00
|
|Yarım
|3.224
|3.260
|20,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,31
|