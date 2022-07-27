***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.07.2022 17:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon iç tüzüğü bildirimi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048244
BIST
17:082.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,98
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:0817,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0726
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:0818,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0923
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:08988,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,13
|Açılış
|: 988,11
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:08
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.493.226
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|426.949.831
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,31
|61.942.163
|% -9,41
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|ESCOM
|21,46
|25.860.789
|% -3,85
|
|DESPC
|11,23
|9.529.852
|% -3,85
|
|MTRKS
|62,70
|5.940.831
|% -3,83
|
|THYAO
|49,90
|3.232.205.988
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,75
|1.044.465.414
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|940.295.984
|% 0,94
|
|SISE
|21,18
|936.658.129
|% 0,67
|
|TOASO
|69,65
|781.588.258
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,22
|940.295.984
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,60
|397.795.669
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|1.044.465.414
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|468.182.920
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|125.319.178
|% 3,75
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9254
|17,9306
|% 0,41
|
|Euro
|18,1630
|18,1823
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,5438
|21,6518
|% 0,59
|
|Frank
|18,5587
|18,6705
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7588
|4,7826
|% 0,45
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-3,10
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|18,00
|
|Tam
|6.661
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.246
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,02
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23OZKGY
Yüzde 6.34 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 996, 970 adet işlem
-
17:23OZKGY
Yüzde 6.34 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 996, 970 adet işlem
-
17:22TKNSA
Yüzde 4.61 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 414, 275 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 16 artarak (% 0.41 ) 2, 246
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, BRKO, YEOTK, CMENT, VANGD, EMNIS, PSGYO, ITTFH, TURGG, TMSN