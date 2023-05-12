***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.05.2023 15:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç tüzük metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150875
BIST
16:374.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,90
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3719,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0603
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3721,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1499
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:371.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.273,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:37
|LUKSK
|70,60
|14.440.784
|% 8,70
|
|YAPRK
|40,98
|25.711.159
|% 7,33
|
|GARAN
|33,36
|2.148.989.428
|% 6,92
|
|ATAGY
|4,65
|2.675.676
|% 6,65
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|ULAS
|14,90
|9.833.881
|% -8,48
|
|KRSTL
|6,96
|36.447.231
|% -8,18
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|DIRIT
|5,36
|217.509
|% -5,96
|
|ISCTR
|14,48
|6.989.745.902
|% 2,70
|
|KCHOL
|99,15
|4.671.451.601
|% 2,64
|
|THYAO
|134,00
|4.343.844.507
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,04
|3.288.909.516
|% 4,42
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|ISCTR
|14,48
|6.989.745.902
|% 2,70
|
|YKBNK
|12,04
|3.288.909.516
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,89
|1.349.113.152
|% -0,67
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|SKBNK
|2,41
|361.907.134
|% -1,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5831
|19,6070
|% 0,31
|
|Euro
|21,5041
|21,5135
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2162
|5,2423
|% 0,38
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,11
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.730
|4.916
|52,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.443
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,57
|