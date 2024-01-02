***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.01.2024 13:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ilişkin güncel iç tüzük yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231294
BIST
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16:187.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 103,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1829,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2130
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1832,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0693
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:181.974,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 16,56
|Açılış
|: 1.974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KONTR
|238,70
|1.010.459.738
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.387.648
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.617.646
|% 10,00
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|MEDTR
|30,62
|53.284.165
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.205.616
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|569.136.498
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.813.031
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.212.649.988
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,40
|2.913.743.820
|% 9,65
|
|EREGL
|42,08
|2.742.709.535
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,63
|2.372.339.969
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,29
|1.041.574.698
|% -0,23
|
|EKGYO
|7,09
|988.615.596
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,63
|2.372.339.969
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|569.136.498
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|411.149.573
|% 3,07
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7207
|29,7264
|% 0,72
|
|Euro
|32,6172
|32,6282
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,4770
|37,6649
|% 0,12
|
|Frank
|34,8747
|35,0848
|% -0,27
|
|Riyal
|7,9029
|7,9425
|% 0,70
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|983,73
|985,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,56
|1.092,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,61
|2.066,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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