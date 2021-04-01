***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 12:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Osmanlı Menkul Yönetimi Kurulu Üyesi SPL3 202219
MEHMET TAYLAN TATLISU Portföy Yöneticisİ Finans Osmanlı Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı SPL3 202813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922548
BIST
13:321.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,66
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
13:328,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0612
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
13:329,6420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0266
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
13:32450,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,58
|Açılış
|: 450,75
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler13:32
|MMCAS
|5,83
|28.842
|% 10,00
|
|JANTS
|751,90
|6.637.021
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.267.560
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.151.431
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.674.952
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|480.438
|% -10,00
|
|BRKO
|1,34
|1.748.310
|% -6,94
|
|SONME
|55,05
|2.369.475
|% -5,82
|
|INTEM
|49,00
|3.527.672
|% -4,95
|
|EPLAS
|37,20
|2.820.156
|% -4,62
|
|GARAN
|6,87
|1.898.847.404
|% 2,69
|
|SASA
|46,74
|636.143.273
|% 3,59
|
|BJKAS
|8,92
|568.797.764
|% 7,08
|
|KOZAL
|119,30
|542.740.508
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,29
|369.329.332
|% 2,97
|
|GARAN
|6,87
|1.898.847.404
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|143.366.746
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|192.879.277
|% -0,52
|
|TSKB
|1,37
|107.909.309
|% 1,48
|
|GSRAY
|3,88
|262.401.783
|% 5,15
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1658
|8,1787
|% -0,74
|
|Euro
|9,6182
|9,6420
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,2118
|11,2681
|% -0,98
|
|Frank
|8,5963
|8,6481
|% -1,12
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% -0,91
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|7,90
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|3,00
|
|Tam
|2.970
|3.045
|3,66
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|1,76
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,28
|