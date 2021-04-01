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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 12:14



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Osmanlı Menkul Yönetimi Kurulu Üyesi SPL3 202219
MEHMET TAYLAN TATLISU Portföy Yöneticisİ Finans Osmanlı Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı SPL3 202813




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922548


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BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,83 28.842 % 10,00  
JANTS 751,90 6.637.021 % 9,99  
ARZUM 24,22 48.267.560 % 9,99  
NIBAS 19,04 7.151.431 % 9,99  
SAYAS 31,94 66.674.952 % 9,99  
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13:32 Alış Satış %  
Dolar 8,1658 8,1787 % -0,74  
Euro 9,6182 9,6420 % -0,28  
Sterlin 11,2118 11,2681 % -0,98  
Frank 8,5963 8,6481 % -1,12  
Riyal 2,1704 2,1813 % -0,91  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 7,90  
Altın Gr. 452 452 -0,53  
Cumhuriyet 2.983 3.028 3,00  
Tam 2.970 3.045 3,66  
Yarım 1.436 1.473 1,76  
Çeyrek 720 737 0,88  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 -0,04  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,04  
B. Petrol 64,02 64,02 1,28  
Seans Raporu 13:32
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