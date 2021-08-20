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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.08.2021 11:57



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi 01.06.2021 02123668800 info@osmanliportfoy.com.tr SPL3, Türev Araçlar 206582, 302933

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0
SELİM HUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans/Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
İLKAY KAYABAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET TAYLAN TATLISU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 2015 Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MEHMET TAYLAN TATLISU Portföy Yöneticisİ Finans Osmanlı Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı SPL3, Türev Araçlar 202813, 300592
CAN TUĞRUL KIYICI Portföy Yöneticisi Finans - SPL3, Türev Araçlar 206582, 302933




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959620


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Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,11 23,15 -0,13  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 0,00  
B. Petrol 66,34 66,34 -0,11  
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