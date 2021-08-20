***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCan Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi 01.06.2021 02123668800 info@osmanliportfoy.com.tr SPL3, Türev Araçlar 206582, 302933Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0SELİM HUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans/Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye DeğilİLKAY KAYABAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET TAYLAN TATLISU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 2015 Yönetim Kurulu Üyesi, Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMEHMET TAYLAN TATLISU Portföy Yöneticisİ Finans Osmanlı Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı SPL3, Türev Araçlar 202813, 300592CAN TUĞRUL KIYICI Portföy Yöneticisi Finans - SPL3, Türev Araçlar 206582, 302933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959620BIST