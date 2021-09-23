***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 11:31
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi diği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0
SELİM HUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans/Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İLKAY KAYABAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964941
BIST
11:331.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.414
En Düşük
1.405
11:338,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6240
11:3310,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0349
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,1904
En Düşük
10,1002
11:33491,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 491,82
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,59
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KIMMR
|4,23
|3.197.495
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|RALYH
|4,58
|21.163.940
|% 7,76
|
|YEOTK
|64,85
|176.790.172
|% 7,19
|
|OYLUM
|10,31
|13.092.157
|% 7,17
|
|KTSKR
|58,50
|10.018.338
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,54
|53.980.908
|% -6,27
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|DOGUB
|4,93
|5.433.173
|% -4,46
|
|NIBAS
|8,60
|5.709.650
|% -4,12
|
|EREGL
|16,94
|333.812.339
|% 0,24
|
|GARAN
|9,52
|308.983.608
|% 0,42
|
|THYAO
|13,25
|305.363.927
|% 0,45
|
|TUPRS
|112,30
|217.460.609
|% 1,35
|
|YEOTK
|64,85
|176.790.172
|% 7,19
|
|YKBNK
|2,45
|134.988.360
|% 0,41
|
|GARAN
|9,52
|308.983.608
|% 0,42
|
|THYAO
|13,25
|305.363.927
|% 0,45
|
|KRDMD
|6,46
|148.209.631
|% -0,46
|
|AKYHO
|2,54
|53.980.908
|% -6,27
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6392
|8,6405
|% -0,13
|
|Euro
|10,1445
|10,1493
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,7766
|11,8357
|% 0,26
|
|Frank
|9,3209
|9,3770
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% -0,16
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,64
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,25
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, BIMAS
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAA, TUPRS
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 1 artarak (% 0.41 ) 1, 244
-
11:46
YEOTK, DIRIT, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:46
AKYHO, TACTR, AYES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında