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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2021 11:31



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi diği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0
SELİM HUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans/Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İLKAY KAYABAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964941


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KIMMR 4,23 3.197.495 % 9,87  
KERVN 0,45 42.314 % 9,76  
RALYH 4,58 21.163.940 % 7,76  
YEOTK 64,85 176.790.172 % 7,19  
OYLUM 10,31 13.092.157 % 7,17  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 8,6392 8,6405 % -0,13  
Euro 10,1445 10,1493 % 0,35  
Sterlin 11,7766 11,8357 % 0,26  
Frank 9,3209 9,3770 % 0,20  
Riyal 2,2963 2,3078 % -0,16  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -0,64  
Altın Gr. 491 491 -0,77  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 0,07  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,02  
B. Petrol 76,44 76,44 0,25  
Seans Raporu 11:33
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