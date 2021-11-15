***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 17.500.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 6000000 TRY 6000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6000000 TRY 100TOPLAM 6000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviDENİZ EKMEN Risk Birimi YöneticisiGÜLŞAH BAYKAN Araştırma Birimi YönetiicisiOĞUZ NAMVER İç Kontrol Birimi Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977697BIST