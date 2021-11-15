***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2021 12:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 17.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 6000000 TRY 6000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6000000 TRY 100
TOPLAM 6000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
DENİZ EKMEN Risk Birimi Yöneticisi
GÜLŞAH BAYKAN Araştırma Birimi Yönetiicisi
OĞUZ NAMVER İç Kontrol Birimi Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977697
BIST
13:021.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 65,01
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
13:0210,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:0211,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
13:02599,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,61
|Açılış
|: 599,37
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|151.226.367
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|508.635
|% 9,88
|
|AKBNK
|6,96
|1.124.720.041
|% 9,78
|
|OYLUM
|8,76
|27.117.316
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,78
|86.140.288
|% -9,40
|
|ADESE
|1,11
|380.969.352
|% -9,02
|
|PENTA
|183,60
|11.657.260
|% -5,99
|
|UTPYA
|18,00
|382.245
|% -4,66
|
|THYAO
|18,11
|1.486.020.140
|% 1,63
|
|PETKM
|7,88
|1.264.962.517
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,96
|1.124.720.041
|% 9,78
|
|YKBNK
|3,39
|912.486.486
|% 9,71
|
|SISE
|9,89
|872.054.881
|% 3,45
|
|ADESE
|1,11
|380.969.352
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,22
|403.922.729
|% 6,09
|
|TSKB
|1,68
|534.541.887
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,39
|912.486.486
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,96
|1.124.720.041
|% 9,78
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9998
|10,0034
|% 0,04
|
|Euro
|11,4501
|11,4584
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,3824
|13,4495
|% 0,01
|
|Frank
|10,8306
|10,8958
|% 0,11
|
|Riyal
|2,6606
|2,6740
|% 0,09
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-2,99
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.941
|4.040
|-1,95
|
|Yarım
|1.905
|1.954
|-0,94
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|-0,98
|