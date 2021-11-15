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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.11.2021 12:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 17.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 6000000 TRY 6000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6000000 TRY 100
TOPLAM 6000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
DENİZ EKMEN Risk Birimi Yöneticisi
GÜLŞAH BAYKAN Araştırma Birimi Yönetiicisi
OĞUZ NAMVER İç Kontrol Birimi Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977697


BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 23.202.533 % 9,96  
TACTR 30,24 2.445.603 % 9,96  
GARAN 11,63 151.226.367 % 9,92  
BALAT 8,90 508.635 % 9,88  
AKBNK 6,96 1.124.720.041 % 9,78  
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13:00 Alış Satış %  
Dolar 9,9998 10,0034 % 0,04  
Euro 11,4501 11,4584 % 0,05  
Sterlin 13,3824 13,4495 % 0,01  
Frank 10,8306 10,8958 % 0,11  
Riyal 2,6606 2,6740 % 0,09  
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13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -2,99  
Altın Gr. 599 599 -0,82  
Cumhuriyet 3.957 4.017 -5,00  
Tam 3.941 4.040 -1,95  
Yarım 1.905 1.954 -0,94  
Çeyrek 955 977 -0,47  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,08  
Gümüş Gr. 8,11 8,12 -0,02  
B. Petrol 81,19 81,19 -0,98  
Seans Raporu 13:00
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