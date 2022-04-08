***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2022 16:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ NAMVER Müfettiş
SİNAN SENCER KARABULUT Risk Birimi Yöneticisi
DENİZ EKMEN İç Kontrol Birimi Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018361
BIST
17:282.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 40,07
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:2814,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2816,0383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0102
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:28923,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,45
|Açılış
|: 923,41
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GZNMI
|41,36
|28.523.457
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.090.751
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.339.294
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,60
|33.612.469
|% -5,60
|
|SAMAT
|6,98
|19.496.808
|% -4,12
|
|GARAN
|13,26
|5.064.316.094
|% 5,15
|
|ASELS
|27,86
|3.714.231.732
|% 6,74
|
|THYAO
|35,32
|2.933.935.845
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,40
|1.778.349.221
|% 4,48
|
|KARSN
|5,95
|1.710.054.834
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.258.772.823
|% 2,73
|
|GARAN
|13,26
|5.064.316.094
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,58
|1.647.443.080
|% 4,33
|
|ODAS
|2,21
|786.700.255
|% 4,74
|
|KARSN
|5,95
|1.710.054.834
|% 4,20
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7551
|14,7590
|% 0,15
|
|Euro
|16,0232
|16,0350
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1333
|19,2293
|% -0,36
|
|Frank
|15,7079
|15,8025
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,16
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,05
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|