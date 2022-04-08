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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2022 16:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ NAMVER Müfettiş
SİNAN SENCER KARABULUT Risk Birimi Yöneticisi
DENİZ EKMEN İç Kontrol Birimi Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018361


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 41,36 28.523.457 % 10,00  
MZHLD 34,12 3.500.099 % 9,99  
IHAAS 13,79 18.102.525 % 9,97  
EPLAS 19,44 20.794.232 % 9,95  
SUMAS 81,30 377.217 % 9,94  
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17:26 Alış Satış %  
Dolar 14,7551 14,7590 % 0,15  
Euro 16,0232 16,0350 % -0,08  
Sterlin 19,1333 19,2293 % -0,36  
Frank 15,7079 15,8025 % 0,00  
Riyal 3,9219 3,9416 % 0,16  
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17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 14,05  
Altın Gr. 923 923 8,49  
Cumhuriyet 6.091 6.183 21,00  
Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,11  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,06  
B. Petrol 101 101 0,54  
Seans Raporu 17:26
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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