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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.05.2022 15:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ NAMVER Müfettiş
SİNAN SENCER KARABULUT İç Kontrol Birimi Yöneticisi
KEREM ERDEM Risk Birimi Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031750


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 47,52 5.620.383 % 10,00  
PRKAB 38,34 90.797.989 % 9,98  
INTEM 61,35 23.082.578 % 9,95  
DERHL 6,77 17.477.801 % 9,90  
LIDFA 7,35 14.831.087 % 9,87  
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16:31 Alış Satış %  
Dolar 15,8361 15,8511 % -0,14  
Euro 16,8812 16,8953 % 0,56  
Sterlin 19,8189 19,9183 % 0,26  
Frank 16,3219 16,4202 % 0,63  
Riyal 4,2062 4,2273 % -0,30  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 10,12  
Altın Gr. 943 943 0,28  
Cumhuriyet 6.282 6.377 -7,00  
Tam 6.254 6.412 -0,12  
Yarım 3.023 3.102 -0,06  
Çeyrek 1.516 1.551 -0,03  
Gümüş.Ons 21,90 21,94 0,16  
Gümüş Gr. 11,12 11,13 0,01  
B. Petrol 110 110 -0,15  
Seans Raporu 16:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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