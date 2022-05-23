***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 15:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ NAMVER Müfettiş
SİNAN SENCER KARABULUT İç Kontrol Birimi Yöneticisi
KEREM ERDEM Risk Birimi Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031750
BIST
16:332.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,26
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
16:3315,8452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0276
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
16:3316,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0968
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
16:33944,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,86
|Açılış
|: 944,42
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler16:31
|MZHLD
|47,52
|5.620.383
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|90.797.989
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.082.578
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.477.801
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.831.087
|% 9,87
|
|MEPET
|4,50
|27.136.617
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|639,10
|31.241.978
|% -9,09
|
|SELVA
|10,15
|25.527.139
|% -8,97
|
|OZRDN
|9,22
|1.846.103
|% -7,80
|
|THYAO
|42,74
|2.689.791.987
|% -0,28
|
|GARAN
|15,38
|2.059.491.264
|% -5,35
|
|ASELS
|23,40
|1.932.985.523
|% 2,72
|
|SISE
|19,19
|1.647.286.569
|% -1,18
|
|SAHOL
|19,55
|1.278.791.587
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,26
|470.492.299
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,38
|922.103.914
|% 1,15
|
|KARSN
|5,86
|1.186.962.560
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,58
|453.418.528
|% -1,90
|
|GARAN
|15,38
|2.059.491.264
|% -5,35
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8361
|15,8511
|% -0,14
|
|Euro
|16,8812
|16,8953
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,8189
|19,9183
|% 0,26
|
|Frank
|16,3219
|16,4202
|% 0,63
|
|Riyal
|4,2062
|4,2273
|% -0,30
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,12
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|-7,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,12
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,06
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,15
|