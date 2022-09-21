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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2022 17:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 7500000 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7500000 TRY 100
TOPLAM 7500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064539


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3225 18,3327 % 0,08  
Euro 18,1146 18,1349 % -0,65  
Sterlin 20,7157 20,8196 % -0,28  
Frank 18,9163 19,0302 % 0,05  
Riyal 4,8568 4,8812 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 2,07  
Altın Gr. 983 983 3,25  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.667 6.762 -13,00  
Yarım 3.249 3.303 4,00  
Çeyrek 1.629 1.652 1,00  
Gümüş.Ons 19,42 19,44 0,16  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 0,13  
B. Petrol 90,14 90,14 -0,48  
Seans Raporu 18:05
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