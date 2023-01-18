***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2023 10:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İSTANBUL Posta Kodu:34398 02123668888
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi 01.06.2021 02123668888 info@osmanliportfoy.com.tr SPL3, Türev Araçlar 206582, 302933
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102894
BIST
10:495.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 69,41
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.385
En Düşük
5.337
10:4918,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
10:4920,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1087
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3707
En Düşük
20,1554
10:491.152,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.152,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ONCSM
|49,76
|1.165.429
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.248.462
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.831.211
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.298.461
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|MRGYO
|5,22
|1.670.092
|% -3,33
|
|KRSTL
|9,60
|7.656.910
|% -3,23
|
|SELGD
|6,09
|235.222
|% -2,25
|
|THYAO
|148,90
|2.548.940.619
|% 1,02
|
|ASELS
|61,95
|1.946.663.531
|% 5,18
|
|EREGL
|41,10
|1.359.988.548
|% 0,49
|
|KOZAL
|577,50
|1.327.855.657
|% 3,83
|
|KRDMD
|19,48
|1.012.298.925
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,56
|687.061.345
|% -0,35
|
|ODAS
|9,28
|493.494.145
|% 4,98
|
|KRDMD
|19,48
|1.012.298.925
|% -0,61
|
|YKBNK
|9,92
|477.971.751
|% 1,33
|
|DOHOL
|10,48
|476.309.638
|% 0,58
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7920
|18,7964
|% 0,15
|
|Euro
|20,3626
|20,3699
|% 0,54
|
|Sterlin
|23,0837
|23,1994
|% 0,44
|
|Frank
|20,3437
|20,4662
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,10
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-1,74
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.827
|7.888
|4,00
|
|Yarım
|3.814
|3.860
|2,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,11
|
|B. Petrol
|86,60
|86,60
|0,68
|