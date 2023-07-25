Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.07.2023 15:29
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 40000000 TRY 40000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40000000 TRY 100
TOPLAM 40000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0
SELİM HUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans/Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İLKAY KAYABAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.08.2021 Finans Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NAMIK KURAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2023
MURAT DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.06.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174963


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:306.591
Değişim :  -1,56% |  -104,46
Açılış :  6.721  
Önceki Kapanış :  6.695  
En Düşük
6.538 En Yüksek
6.725
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIENY 57,75 1.716.474.187 % 10,00  
ADEL 298,10 193.713.792 % 10,00  
ZEDUR 60,50 59.629.341 % 10,00  
ISKUR 1.100.000,00 1.100.000 % 10,00  
ISATR 385.100,00 385.100 % 10,00  
daha fazla
16:30 Alış Satış %  
Dolar 26,9118 26,9184 % -0,09  
Euro 29,7015 29,7419 % -0,02  
Sterlin 34,4123 34,5848 % -0,23  
Frank 30,8551 31,0410 % -0,17  
Riyal 7,1569 7,1928 % -0,22  
daha fazla
16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 3,24  
Altın Gr. 1.694 1.694 -1,69  
Cumhuriyet 11.303 11.474 -52,00  
Tam 11.045 11.143 -11,00  
Yarım 5.514 5.597 -6,00  
Çeyrek 2.757 2.799 -2,00  
Gümüş.Ons 24,60 24,62 0,26  
Gümüş Gr. 21,31 21,32 0,18  
B. Petrol 82,22 82,22 -0,26  
Seans Raporu 16:30
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru