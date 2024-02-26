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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2024 15:28
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ NAMVER Müfettiş
OĞUZ NAMVER İç Kontrol Birimi Yöneticisi
TOLGA AYAYDIN Risk Birimi Yöneticisi
FERHUNDE LEYLA ÇAKAR Muhasebe Yöneticisi
OĞUZ ESENTÜRK Araştırma Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251912


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BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 36,30 138.648.175 % 10,00  
KTLEV 132,00 415.821.037 % 10,00  
INVEO 49,94 353.702.736 % 10,00  
YAYLA 17,27 69.826.553 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.119.708 % 10,00  
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17:33 Alış Satış %  
Dolar 31,1860 31,1908 % 0,15  
Euro 33,8089 33,8193 % 0,03  
Sterlin 39,3268 39,5240 % -0,12  
Frank 35,2972 35,5098 % 0,08  
Riyal 8,2913 8,3329 % 0,15  
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17:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,38 22,40 % 0,66  
Platin 882,50 884,17 % 0,66  
Paladyum 925,73 930,38 % 0,66  
Brent Pet. 82,89 82,89 % 0,66  
Altın Ons 2.032,87 2.033,12 % 0,66  
Seans Raporu 17:33
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