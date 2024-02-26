***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2024 15:28
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ NAMVER Müfettiş
OĞUZ NAMVER İç Kontrol Birimi Yöneticisi
TOLGA AYAYDIN Risk Birimi Yöneticisi
FERHUNDE LEYLA ÇAKAR Muhasebe Yöneticisi
OĞUZ ESENTÜRK Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251912
BIST
'
17:339.128
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -51,96
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.099
En Yüksek
9.237
17:3331,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0471
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
17:3333,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0108
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
17:332.039,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,18
|Açılış
|: 2.039,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EDATA
|36,30
|138.648.175
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|415.821.037
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|353.702.736
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|69.826.553
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.119.708
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|35.311.752
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|OZRDN
|59,25
|62.151.845
|% -9,95
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|EREGL
|47,42
|21.494.469.326
|% 0,98
|
|THYAO
|280,00
|8.923.850.175
|% -0,09
|
|PGSUS
|863,00
|4.263.729.752
|% 4,16
|
|TUPRS
|161,90
|3.977.106.321
|% 1,06
|
|REEDR
|63,90
|3.802.369.616
|% -8,58
|
|EREGL
|47,42
|21.494.469.326
|% 0,98
|
|EKGYO
|11,27
|3.058.971.761
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,47
|1.422.875.933
|% 1,67
|
|ISCTR
|10,99
|2.465.465.738
|% -1,61
|
|ADESE
|2,88
|351.023.064
|% 2,13
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1860
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,8089
|33,8193
|% 0,03
|
|Sterlin
|39,3268
|39,5240
|% -0,12
|
|Frank
|35,2972
|35,5098
|% 0,08
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|882,50
|884,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,73
|930,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,89
|82,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,87
|2.033,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48XU100
Endeks 9, 131 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 118, 630.00 milyon TL de
-
17:48MARTI
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 955, 462 adet işlem
-
17:47BRKSN
Yüzde -7.63 oranında düşüşle 42.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 381 adet işlem
-
17:46MARBL
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 481, 653 adet işlem
-
17:45ARDYZ
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 154, 630 adet işlem