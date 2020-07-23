***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.07.2020 22:38
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/07/2020
Karar Sayısı
33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
23.07.2020 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ SERİ II. 14.1. 9 MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN SORUMLULUK BEYANI 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu Şirketimiz Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'nin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Olmayan finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun a)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Mehmet Taylan TATLISUVolkan GÖLCE Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861485
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|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
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|% 3,88
|
|KRDMD
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|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6899
|8,7335
|% -0,11
|
|Frank
|7,3619
|7,4063
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,08
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.724
|26,60
|
|Tam
|2.781
|2.795
|27,30
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,40
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,11
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|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-1,02
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