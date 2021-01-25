***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/01/2021Karar Sayısı06Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Olmayan finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun a)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Mehmet Taylan TATLISU Volkan GÖLCE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904299BIST