***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.01.2021 20:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/01/2021
Karar Sayısı
06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Olmayan finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun a)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Mehmet Taylan TATLISU Volkan GÖLCE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904299
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|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
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|% -0,80
|
|PETKM
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|% 2,73
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,3925
|% -0,24
|
|Euro
|8,9785
|8,9867
|% -0,40
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|Sterlin
|10,0906
|10,1412
|% -0,17
|
|Frank
|8,3010
|8,3511
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9672
|1,9771
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,22
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
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|55,33
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