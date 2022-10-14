***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/10/2022Karar Sayısı32Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı14.10.2022SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİSERİ II. 14.1. 9 MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 14.10.2022 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'nin 01.01.2022-30.09.2022 dönemime ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunund) Tarafımızca incelenmiş olduğunu,e) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,f) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072334BIST