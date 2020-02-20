***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.02.2020 15:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Osmanlı Portföy Kaptan Serbest (Döviz) Fon'u yatırımcı bilgi formu ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820375
BIST
16:20114.999
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -4.197,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:206,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:206,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:20317,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,66
|Açılış
|: 317,12
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,19
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,55
|187.045.619
|% 19,53
|
|QNBFL
|146,80
|7.247.441
|% 11,21
|
|HATEK
|9,19
|34.825.272
|% 7,36
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|YBTAS
|4.700,00
|606.549
|% 4,47
|
|GSRAY
|3,12
|871.983.982
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|775.311.198
|% -19,92
|
|VERTU
|5,32
|36.963.983
|% -19,39
|
|FENER
|16,27
|791.695.356
|% -16,31
|
|HUBVC
|27,40
|55.559.251
|% -16,16
|
|ASELS
|28,14
|1.351.631.071
|% -5,51
|
|THYAO
|14,40
|1.170.039.466
|% -3,36
|
|BJKAS
|3,09
|1.162.928.227
|% -12,22
|
|GSRAY
|3,12
|871.983.982
|% -20,00
|
|FENER
|16,27
|791.695.356
|% -16,31
|
|BJKAS
|3,09
|1.162.928.227
|% -12,22
|
|CEMAS
|1,23
|350.830.698
|% -6,82
|
|GSRAY
|3,12
|871.983.982
|% -20,00
|
|IHLGM
|1,18
|218.230.496
|% -9,23
|
|ODAS
|2,05
|366.329.175
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8223
|7,8615
|% -0,22
|
|Frank
|6,1730
|6,2102
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6207
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,68
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,79
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,02
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,42
|59,42
|0,30
|
Seans Raporu
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16:34NETAS
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 216 adet işlem
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16:33PEGYO
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Yüzde -10.00 oranında düşüşle 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 905, 672 adet işlem
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16:31KNFRT
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 010 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 115, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 33 altında . İşlem hacmi 10, 093.00 milyon TL de