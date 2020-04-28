***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.04.2020 14:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840761
BIST
15:37101.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 394,13
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:376,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:377,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:37385,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.061.833
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.713.375
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.834.026
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|776.485.859
|% 2,54
|
|GARAN
|8,46
|682.698.130
|% 1,20
|
|THYAO
|10,83
|532.116.826
|% 0,09
|
|ASELS
|27,44
|397.483.883
|% -0,15
|
|ODAS
|1,72
|303.976.155
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|303.976.155
|% 3,61
|
|ECILC
|5,24
|776.485.859
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,13
|179.111.782
|% 0,47
|
|AVOD
|2,50
|195.868.804
|% 9,65
|
|GARAN
|8,46
|682.698.130
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7199
|8,7637
|% 0,72
|
|Frank
|7,1678
|7,2110
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-6,44
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,80
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,80
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|22,96
|22,96
|-0,11
|
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