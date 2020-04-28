***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.04.2020 18:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu güncel hali ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840931
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,86
|Açılış
|: 383,42
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6602
|8,7037
|% 0,03
|
|Frank
|7,1446
|7,1876
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-8,37
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|-10,30
|
|Tam
|2.522
|2.577
|-10,60
|
|Yarım
|1.229
|1.259
|-5,20
|
|Çeyrek
|616
|630
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,73
|22,73
|-0,34
|
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