***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.12.2020 10:42
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893354
BIST
11:561.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:567,8021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0341
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:569,5223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:56466,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 466,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.696.034
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,40
|92.487.410
|% -9,74
|
|RAYSG
|22,70
|10.878.698
|% -9,71
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|923.110.246
|% 1,76
|
|SISE
|7,36
|867.427.948
|% 0,41
|
|TUPRS
|109,70
|600.663.789
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,14
|534.615.158
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|505.096.019
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|534.615.158
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,61
|374.510.974
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|303.881.796
|% 0,95
|
|SISE
|7,36
|867.427.948
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|434.882.175
|% 1,25
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7983
|7,8021
|% -0,44
|
|Euro
|9,5181
|9,5223
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,4893
|10,5419
|% -0,16
|
|Frank
|8,7917
|8,8447
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0711
|2,0815
|% -0,55
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 35 artarak (% 1.06 ) 1, 563
-
12:11XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 11, 021.00 milyon TL de
-
12:10KLGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 320, 883 adet işlem
-
12:07BANVT
Yüzde 4.44 oranında artışla 43.28 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 141 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 617.00 milyon TL de