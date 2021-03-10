***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2021 15:36
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916830
BIST
17:111.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:117,5398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:118,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0782
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:11416,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,14
|Açılış
|: 416,09
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:09
|POLTK
|375,20
|4.887.851
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.367.373
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.456.873
|% 9,99
|
|ISGSY
|20,28
|17.142.615
|% -6,11
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.644.453
|% -5,26
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|YAYLA
|4,31
|68.152.963
|% -4,22
|
|GARAN
|9,13
|2.553.979.582
|% 1,22
|
|SASA
|46,46
|1.549.456.873
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,60
|1.054.291.779
|% 2,98
|
|PETKM
|6,29
|1.049.715.633
|% 0,80
|
|GUBRF
|83,95
|979.066.314
|% 3,58
|
|GARAN
|9,13
|2.553.979.582
|% 1,22
|
|PETKM
|6,29
|1.049.715.633
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,39
|375.292.861
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,60
|1.054.291.779
|% 2,98
|
|ODAS
|3,89
|512.209.699
|% -0,77
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5346
|7,5393
|% -0,89
|
|Euro
|8,9807
|8,9900
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4515
|10,5039
|% -0,93
|
|Frank
|8,0785
|8,1271
|% -1,15
|
|Riyal
|2,0019
|2,0119
|% -1,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.829
|-33,78
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-16,34
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,49
|
Seans Raporu
17:09
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17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO
-
17:25
PEGYO, BFREN, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, GENTS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında