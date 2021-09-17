***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.09.2021 15:09
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964273
BIST
17:561.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:568,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1243
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5610,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0946
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:56487,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,69
|Açılış
|: 487,21
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TEZOL
|18,44
|13.301.344
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.335.704
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,69
|31.025.501
|% 8,91
|
|OYLUM
|7,43
|15.216.539
|% 8,63
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|KTSKR
|64,90
|24.235.622
|% -9,99
|
|ISKPL
|7,21
|262.663.014
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|76.546.268
|% -9,48
|
|ORCAY
|16,91
|184.792.198
|% -8,35
|
|ERBOS
|110,90
|100.783.389
|% -7,35
|
|THYAO
|12,69
|1.551.589.901
|% 1,76
|
|GARAN
|9,38
|1.306.157.804
|% -1,26
|
|EREGL
|16,94
|532.490.055
|% -0,99
|
|YEOTK
|50,50
|512.593.984
|% -2,51
|
|TUPRS
|108,70
|455.865.837
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|438.223.111
|% -0,81
|
|GARAN
|9,38
|1.306.157.804
|% -1,26
|
|THYAO
|12,69
|1.551.589.901
|% 1,76
|
|IHGZT
|1,05
|76.546.268
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|452.347.917
|% -2,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6459
|8,6501
|% 1,46
|
|Euro
|10,1472
|10,1535
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8477
|11,9071
|% 1,09
|
|Frank
|9,2500
|9,3057
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2986
|2,3101
|% 1,44
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-4,36
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,74
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|-0,82
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında