***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.11.2021 17:42
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975832
BIST
17:551.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 24,52
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:559,7085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:5511,2495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0303
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:55569,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,30
|Açılış
|: 569,27
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.642.534
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.220.036
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.320.682
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|15.862.672
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|163.867.470
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,96
|34.622.159
|% -6,72
|
|BJKAS
|5,86
|128.571.115
|% -5,94
|
|IZFAS
|6,29
|1.728.172
|% -5,27
|
|GARAN
|10,79
|2.985.367.424
|% 1,70
|
|THYAO
|17,99
|2.931.772.881
|% 1,93
|
|PETKM
|6,83
|2.433.416.665
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,34
|880.978.966
|% 3,97
|
|ISCTR
|6,26
|868.351.236
|% -0,16
|
|PETKM
|6,83
|2.433.416.665
|% 2,25
|
|TSKB
|1,61
|492.862.749
|% 2,55
|
|GARAN
|10,79
|2.985.367.424
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,03
|641.695.121
|% 0,66
|
|THYAO
|17,99
|2.931.772.881
|% 1,93
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7068
|9,7085
|% 0,30
|
|Euro
|11,2445
|11,2495
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,1299
|13,1957
|% 0,79
|
|Frank
|10,5713
|10,6350
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5824
|2,5953
|% 0,38
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,61
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,54
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem