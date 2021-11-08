***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.11.2021 17:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975838
BIST
17:391.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 24,47
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:399,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0317
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:3911,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0286
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:39569,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,19
|Açılış
|: 569,17
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:39
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.607.583
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.285.432
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.079.083
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|163.571.796
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|14.951.532
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,04
|33.866.272
|% -6,04
|
|BJKAS
|5,87
|124.062.204
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,91
|180.002.569
|% -5,33
|
|THYAO
|17,90
|2.841.274.255
|% 1,42
|
|GARAN
|10,78
|2.829.395.699
|% 1,60
|
|PETKM
|7,02
|2.087.509.976
|% 5,09
|
|ASELS
|17,00
|911.661.497
|% 1,67
|
|ISCTR
|6,26
|843.481.226
|% -0,16
|
|TSKB
|1,60
|488.752.895
|% 1,91
|
|PETKM
|7,02
|2.087.509.976
|% 5,09
|
|GARAN
|10,78
|2.829.395.699
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,03
|624.261.689
|% 0,66
|
|THYAO
|17,90
|2.841.274.255
|% 1,42
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7102
|9,7109
|% 0,33
|
|Euro
|11,2404
|11,2478
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,1094
|13,1751
|% 0,64
|
|Frank
|10,5665
|10,6301
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5804
|2,5933
|% 0,30
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,85
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,20
|
Seans Raporu
17:39
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17:53XU100
Endeks 1, 608 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 23, 046.00 milyon TL de
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17:52BRYAT
Yüzde 6.78 oranında artışla 371.50 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 853 adet işlem
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17:49RALYH
Yüzde 5.36 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 756 adet işlem
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, EREGL, KRDMD
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 64 artarak (% 1.62 ) 1, 416