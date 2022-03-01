***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2022 12:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005704
BIST
12:331.984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 38,02
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:3313,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0904
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:3315,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0647
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:33856,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,89
|Açılış
|: 856,47
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
857,08
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:33
|HUBVC
|9,13
|3.000.127
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.470.973
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,04
|131.418.761
|% 9,82
|
|KARYE
|17,28
|56.464.962
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.823.281
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,10
|1.732.556.848
|% 1,87
|
|GARAN
|11,70
|1.702.903.428
|% 5,60
|
|EREGL
|32,58
|1.357.357.812
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,75
|1.073.878.837
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,05
|992.841.450
|% 2,73
|
|YKBNK
|3,75
|1.073.878.837
|% 4,75
|
|GARAN
|11,70
|1.702.903.428
|% 5,60
|
|HUNER
|2,88
|337.169.596
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,25
|709.065.173
|% 3,13
|
|KRDMD
|12,05
|992.841.450
|% 2,73
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9221
|13,9350
|% 0,65
|
|Euro
|15,6217
|15,6365
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,6007
|18,6940
|% 0,37
|
|Frank
|15,1237
|15,2148
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6937
|3,7122
|% 0,30
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,34
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,85
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.661
|5.805
|29,37
|
|Yarım
|2.736
|2.808
|14,21
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,03
|