***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2022 12:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005706
BIST
12:411.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 32,83
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:4113,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0915
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:4115,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0683
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:41858,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,14
|Açılış
|: 858,72
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
858,85
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:41
|HUBVC
|9,13
|3.002.866
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.719.356
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.475.358
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,04
|136.047.402
|% 9,82
|
|KARYE
|17,28
|56.502.512
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,10
|11.919.089
|% -4,73
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,12
|1.777.194.233
|% 1,95
|
|GARAN
|11,71
|1.732.024.089
|% 5,69
|
|EREGL
|32,58
|1.375.885.734
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,75
|1.086.277.379
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,08
|1.015.710.076
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,75
|1.086.277.379
|% 4,75
|
|GARAN
|11,71
|1.732.024.089
|% 5,69
|
|HUNER
|2,88
|338.081.060
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,26
|720.721.780
|% 3,27
|
|KRDMD
|12,08
|1.015.710.076
|% 2,98
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9259
|13,9361
|% 0,66
|
|Euro
|15,6077
|15,6401
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,6050
|18,6983
|% 0,39
|
|Frank
|15,1336
|15,2248
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6953
|3,7139
|% 0,35
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,99
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,51
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.660
|5.803
|27,49
|
|Yarım
|2.735
|2.807
|13,30
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,33
|