***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.08.2022 15:43
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051883
BIST
17:032.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 43,46
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:0317,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:0318,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:031.028,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,28
|Açılış
|: 1.028,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:01
|DARDL
|4,29
|270.378.564
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|533.655.829
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.958.223
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.988.562
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.094.499
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.730.776
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.106.204
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|46,86
|140.561.600
|% -9,45
|
|THYAO
|55,55
|4.182.453.143
|% 1,00
|
|HEKTS
|38,38
|2.488.380.017
|% 8,05
|
|SISE
|23,82
|1.918.748.822
|% 2,32
|
|KARSN
|7,50
|1.440.371.438
|% 6,08
|
|SASA
|50,90
|1.193.638.510
|% 2,13
|
|TSKB
|2,93
|838.548.796
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|833.818.314
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,07
|1.149.197.030
|% 3,05
|
|KARSN
|7,50
|1.440.371.438
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,38
|382.130.189
|% 3,93
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9412
|17,9521
|% 0,14
|
|Euro
|18,3106
|18,3358
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6731
|21,7818
|% -0,16
|
|Frank
|18,6470
|18,7593
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|20,28
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,21
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.954
|62,00
|
|Tam
|6.891
|6.942
|39,00
|
|Yarım
|3.358
|3.394
|19,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,03
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|-0,64
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16YYAPI
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 640, 759 adet işlem
-
17:15BIZIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 458, 144 adet işlem
-
17:13BUCIM
Yüzde 7.33 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 531, 348 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, YKBNK
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 27 artarak (% 1.66 ) 2, 409