***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.03.2023 15:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130260
BIST
17:414.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -57,72
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4119,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4120,8877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0507
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:411.220,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.220,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EKSUN
|86,50
|44.252.016
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,60
|1.171.655.100
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|669.269.812
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,60
|2.689.124.605
|% 0,00
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,30
|2.459.991.545
|% 1,72
|
|TUPRS
|530,40
|2.337.245.946
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,25
|2.118.139.799
|% -2,00
|
|SKBNK
|2,57
|855.748.721
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,91
|470.267.084
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,25
|2.118.139.799
|% -2,00
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|746.918.089
|% -2,66
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1877
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8570
|20,8877
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,6688
|23,7875
|% -0,04
|
|Frank
|20,9459
|21,0720
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0957
|5,1212
|% 0,08
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
|