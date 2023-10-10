***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.10.2023 10:48
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203656
BIST
'
10:518.378
En Düşük
|Değişim
|: 2,25%
|| 184,15
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5127,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0611
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5129,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0740
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:511.654,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.654,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:51
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|348.223.299
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.542.965
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,60
|1.895.087.753
|% 2,82
|
|ASELS
|42,66
|1.657.938.105
|% -2,78
|
|TUPRS
|150,00
|1.261.193.729
|% 1,42
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.013.329.529
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,48
|840.604.687
|% 5,37
|
|KATMR
|3,20
|377.804.473
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,36
|599.556.616
|% 2,08
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ODAS
|13,12
|705.321.621
|% 5,38
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7230
|27,7299
|% 0,22
|
|Euro
|29,3428
|29,3583
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,7890
|33,9585
|% 0,02
|
|Frank
|30,4738
|30,6573
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,64
|87,64
|-0,51
|