***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2023 10:20
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157043
BIST
11:185.556
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -5,15
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1823,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1145
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1825,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3448
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:181.462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|58.032.685
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.824.861
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,25
|63.827.155
|% 9,68
|
|DOGUB
|15,12
|79.894.142
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,23
|7.860.012
|% -9,36
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|MARKA
|10,26
|10.512.172
|% -5,00
|
|IHEVA
|1,81
|29.844.542
|% -3,72
|
|THYAO
|171,20
|2.084.881.814
|% -0,75
|
|YKBNK
|12,36
|1.706.231.691
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,76
|1.631.196.311
|% 2,01
|
|GARAN
|31,00
|1.425.086.050
|% 3,40
|
|ISCTR
|13,73
|1.395.538.476
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,05
|1.129.075.109
|% 1,00
|
|YKBNK
|12,36
|1.706.231.691
|% 2,06
|
|ISCTR
|13,73
|1.395.538.476
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,76
|1.631.196.311
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,57
|157.886.546
|% 2,39
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3543
|23,3698
|% 0,49
|
|Euro
|25,2152
|25,2894
|% 1,38
|
|Sterlin
|29,0366
|29,1822
|% 0,67
|
|Frank
|25,6012
|25,7554
|% 0,58
|
|Riyal
|6,2108
|6,2419
|% 0,44
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.463
|11,67
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.802
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|-0,03
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