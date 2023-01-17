***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 19.900.000 TL'den 23.850.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 16.01.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 16.01.2023 tarihli ve 10748 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102815BIST