***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.04.2023 11:40
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Setleri Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
9.456.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan "Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Setleri Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3(üç) şirket iştirak etmiş olup 9.456.000,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140431
BIST
15:185.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,71
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1819,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1821,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1396
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:181.236,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.901.777
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.083.664
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.996.493
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.647.773
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.231.032
|% -6,08
|
|BURCE
|67,40
|46.326.714
|% -5,93
|
|AVGYO
|3,25
|15.557.454
|% -5,80
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|THYAO
|135,90
|2.066.861.065
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.901.777
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,60
|1.386.855.964
|% 8,22
|
|EREGL
|34,30
|1.351.194.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,74
|1.070.065.290
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,66
|529.302.208
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,91
|834.470.234
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|664.958.923
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,74
|1.070.065.290
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,52
|1.040.826.857
|% -0,88
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4016
|19,4081
|% 0,04
|
|Euro
|21,3727
|21,3859
|% 0,66
|
|Sterlin
|24,0632
|24,1839
|% 0,00
|
|Frank
|21,7034
|21,8341
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.948
|9.071
|-69,00
|
|Yarım
|4.370
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.227
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-0,25
|