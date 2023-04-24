***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKemoterapi Hazırlama ve Uygulama Setleri Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafAkdeniz Üniversitesi Hastanesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi19/04/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyorİhale Bedeli9.456.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan "Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Setleri Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3(üç) şirket iştirak etmiş olup 9.456.000,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140431BIST