***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDepremde, Kahramanmaraş ve çevre illerde kaybedilen yaşamlar için başsağlığı, süren büyük mücadele için ise umut ve güç diliyoruz.Bu felaketin yaralarının sarılmasına bir nebzede olsa destek olmak amacıyla depremzedelerin ihtiyacını karşılamak üzere deprem başlangıcından bu yana toplamda 1.118.976,52 TL tutarında ayni bağış yapılmıştır. Ülkemizin başı sağolsun.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113160BIST