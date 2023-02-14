***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 17:47
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Depremde, Kahramanmaraş ve çevre illerde kaybedilen yaşamlar için başsağlığı, süren büyük mücadele için ise umut ve güç diliyoruz.Bu felaketin yaralarının sarılmasına bir nebzede olsa destek olmak amacıyla depremzedelerin ihtiyacını karşılamak üzere deprem başlangıcından bu yana toplamda 1.118.976,52 TL tutarında ayni bağış yapılmıştır. Ülkemizin başı sağolsun.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113160
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0406
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.125,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.125,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8345
|18,8475
|% 0,05
|
|Euro
|20,2312
|20,2351
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8915
|23,0063
|% 0,41
|
|Frank
|20,3848
|20,5076
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0074
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.617
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.721
|3.765
|7,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-1,06
|