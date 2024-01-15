***ONS* *ISP* *BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ONS******ISP******BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ONS, BIO]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Odeabank A.Ş. tarafından düzenlenen Odeabank A.Ş. Hediye Fon Kampanyasına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240313BIST