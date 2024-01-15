***ONS* *ISP* *BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.01.2024 17:25
***ONS******ISP******BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ONS, BIO]
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Odeabank A.Ş. tarafından düzenlenen Odeabank A.Ş. Hediye Fon Kampanyasına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240313
BIST
'
18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
18:0533,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9040
18:051.987,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.987,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0929
|30,0992
|% 0,00
|
|Euro
|32,9808
|32,9981
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,2090
|38,4006
|% -0,09
|
|Frank
|35,0529
|35,2640
|% -0,35
|
|Riyal
|8,0015
|8,0416
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,21
|23,24
|% 0,66
|
|Platin
|914,55
|917,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,97
|976,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,82
|77,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,05
|2.054,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135