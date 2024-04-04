***ONS* *ISP* *BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 10:03
***ONS******ISP******BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ONS, BIO]
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Odeabank A.Ş. tarafından düzenlenen Odeabank A.Ş. Ödül Kampanyasına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266869
BIST
'
11:378.961
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,88
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3731,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0653
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3734,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1226
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:372.351,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,71
|Açılış
|: 2.351,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|31.731.903
|% 9,91
|
|AKENR
|18,52
|799.333.752
|% 9,65
|
|KARYE
|40,40
|92.230.199
|% 9,19
|
|SEKUR
|14,59
|19.517.280
|% 8,88
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,40
|28.399.119
|% -5,84
|
|EUYO
|18,22
|6.401.331
|% -5,69
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,50
|8.336.290.086
|% -3,83
|
|ODINE
|82,15
|2.709.217.373
|% 5,80
|
|ISCTR
|11,67
|1.923.225.328
|% 0,26
|
|EREGL
|39,04
|1.121.693.453
|% 1,99
|
|TUPRS
|165,30
|1.061.771.931
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,67
|1.923.225.328
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,43
|413.902.401
|% 0,56
|
|AKENR
|18,52
|799.333.752
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,19
|86.580.712
|% 6,31
|
|ODINE
|82,15
|2.709.217.373
|% 5,80
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8845
|31,8890
|% -0,20
|
|Euro
|34,7101
|34,7229
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,1282
|40,3293
|% -0,47
|
|Frank
|34,9609
|35,1362
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,09
|27,12
|% 0,66
|
|Platin
|938,39
|940,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,44
|1.012,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,04
|89,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,09
|2.292,42
|% 0,66
|