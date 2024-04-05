***ONS* *ISP* *BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2024 15:53
***ONS******ISP******BIO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ONS, BIO]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Odeabank A.Ş. tarafından düzenlenen Odeabank A.Ş. Ödül Kampanyasına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268482
BIST
'
16:189.464
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 335,00
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.465
16:1831,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0425
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1834,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1180
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:182.354,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,74
|Açılış
|: 2.354,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MRGYO
|5,06
|80.210.998
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.410.316
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,94
|285.938.495
|% -8,14
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|AKENR
|15,49
|1.618.863.451
|% -5,26
|
|THYAO
|301,00
|9.924.311.698
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,65
|6.156.528.552
|% 1,20
|
|YKBNK
|29,82
|5.712.892.274
|% 4,27
|
|TUPRS
|176,90
|3.231.767.782
|% 4,12
|
|KCHOL
|215,90
|3.080.878.021
|% 3,20
|
|ISCTR
|12,65
|6.156.528.552
|% 1,20
|
|YKBNK
|29,82
|5.712.892.274
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,54
|936.831.251
|% 5,32
|
|EKGYO
|9,81
|1.478.218.479
|% 5,71
|
|AKENR
|15,49
|1.618.863.451
|% -5,26
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9298
|31,9383
|% 0,13
|
|Euro
|34,5036
|34,5391
|% -0,34
|
|Sterlin
|39,9655
|40,1658
|% -0,07
|
|Frank
|35,0896
|35,2655
|% -0,02
|
|Riyal
|8,4718
|8,5143
|% 0,44
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,91
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,00
|1.003,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,07
|91,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.294,92
|2.295,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32TEKTU
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 252, 831 adet işlem
-
16:31KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 760 adet işlem
-
16:30XU100
Endeks 9, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 56 üstünde . İşlem hacmi 81, 641.00 milyon TL de
-
16:30DESA
Yüzde 8.35 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 871 adet işlem
-
16:29BERA
Yüzde 9.06 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 845, 874 adet işlem