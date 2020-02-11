***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.02.2020 21:11
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.02.2020 tarihli Kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818508
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05303,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 303,29
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7681
|7,8071
|% 0,33
|
|Frank
|6,1386
|6,1756
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5981
|1,6061
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,69
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|53,98
|53,98
|0,71
|
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